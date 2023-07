Prefeitura vai ampliar zona azul em Caucaia do Alto

Poder público justificou a cobrança de estacionamento rotativo em mais um ponto do distrito; veja

Via em Caucaia do Alto receberá cobrança da zona azul em breve. Foto: Rudney Oliveira / Cotia e Cia

A Prefeitura de Cotia vai ampliar o serviço de zona azul no distrito de Caucaia do Alto. Em breve, a cobrança de estacionamento rotativo será implementada na Avenida Escolástica Vaz Godinho, no centro.





A prefeitura justificou ao Cotia e Cia que há uma demanda/necessidade de implantação de zona azul na via “em função do crescente volume de veículos no local que têm, inclusive, prejudicado o acesso (chegada e saída) de transporte na escola próxima, além de comércios que funcionam nas imediações”.





De acordo com a prefeitura, as vagas já estão sendo sinalizadas, no entanto, ainda não há data para início da cobrança do estacionamento rotativo. “A cobrança só poderá ser feita a partir da publicação de Decreto Municipal que incluirá o trecho na zona de cobrança de estacionamento rotativo”, explicou.





Avenida Escolástica Vaz Godinho. Foto: Rudney Oliveira / Cotia e Cia





ZONA AZUL, HOJE





Em Cotia, a cobrança pelo uso das vagas públicas de estacionamento rotativo é feita de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h e, aos sábados, das 9h às 13h, podendo o usuário comprar crédito por até duas horas. Caso precise de um tempo maior, ele tem que fazer a aquisição de mais crédito.





Caso o motorista não tenha feito a aquisição dos créditos e seja notificado, ele tem um prazo de duas horas para regularizar a situação e a regularização pode ser feita apenas na rede credenciada ou nas cabines.





PROPOSTA PEDE MUDANÇAS NA ZONA AZUL





Em março deste ano, o vereador Edson Silva apresentou uma proposta para alterar o limite de horário na zona azul da cidade. Na indicação, o parlamentar sugeriu que o limite passe de duas para três horas e, mesmo ultrapassando esse tempo, pediu para que o usuário possa regularizar as horas excedentes sem arcar com multas.





“Em muitas ocasiões, uma consulta médica ou a procura por serviços públicos ou mesmo bancários, acabam por tomar muito tempo, excedendo o limite atual de uso dos estacionamentos rotativos, gerando multa aos usuários”, justifica o vereador.





Além disso, Edson pediu a gratuidade na zona azul aos sábados e feriados. A proposta ainda está sendo avaliada pelo prefeito Rogério Franco.