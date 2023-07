Irmã do prefeito de Embu das Artes, Ely Santos assume como deputada federal

Ela foi empossada nessa quarta-feira (5) com troca na Prefeitura de SP; veja

Ely Santos tomou posse nesta semana. Foto: Zeca Ribeiro / Agência Câmara

A primeira suplente Ely Santos foi empossada nessa quarta-feira (5) como deputada federal e integrará a bancada do Republicanos na Câmara pelo estado de São Paulo. Ela assume a vaga do deputado Milton Vieira (Republicanos-SP), que se licenciou para assumir a Secretaria Municipal de Habitação de São Paulo.





Durante a cerimônia de posse, Ely Santos, que é irmã do prefeito de Embu das Artes, Ney Santos, expressou sua gratidão pelo apoio recebido da bancada republicana diante do novo desafio. “Gostaria de agradecer ao presidente do partido Republicanos, deputado Marcos Pereira, vice-presidente desta Casa, por sua confiança e orientação e ao deputado Milton Vieira por me proporcionar essa oportunidade”, disse.





“Ao assumir o cargo de deputada federal, prometo uma representação digna, firme e comprometida com os ideais de liberdade, igualdade e justiça. Embu das Artes, minha região, o estado de São Paulo e todos os brasileiros podem contar com o meu mandato”, afirmou a deputada.





Com 93.305 votos nas eleições de 2022, Ely Santos assume o mandato de deputada federal tendo o fomento a projetos relacionados à assistência social como uma de suas principais bandeiras. A republicana, que já foi secretária de Desenvolvimento Social em Embu das Artes (SP), destaca que pretende promover a igualdade de oportunidades e a ampliação do acesso a serviços essenciais.