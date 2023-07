Prefeitura de Itapevi oferece mais de 500 novas vagas de emprego

Vagas são para atendente de lanchonete, auxiliar de linha de produção, motoboy, pedreiro, entre outras; saiba mais

Foto: Prefeitura de Itapevi

A partir desta segunda-feira (10), a Prefeitura de Itapevi inicia a seleção de candidatos para preencher 566 empregos abertos na cidade em diversas áreas de atuação (veja abaixo).





As vagas estão disponíveis por meio de um trabalho de intermediação feito pela administração municipal junto às empresas para facilitar o acesso a essas oportunidades por parte da população em busca de uma recolocação no mercado de trabalho.





Os interessados devem comparecer ao PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador), localizado dentro do Resolve Fácil (Rua José Michelotti, 347 – Cidade Saúde). A pessoa deve levar um documento original com foto e o CPF. No local também é possível obter informações sobre salário, jornada de trabalho, localização da vaga e benefícios. O horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.





Podem se candidatar para as vagas disponíveis os candidatos que tenham a partir do ensino fundamental (incompleto ou completo). Algumas dessas oportunidades também são destinadas aos estudantes acima de 16 anos que frequentam o ensino médio. A escolaridade exigida dependerá das especificações do emprego oferecido.





Alguns desses postos de trabalho também são para PCD’s (Pessoas com Deficiência). O encaminhamento é realizado pelo próprio sistema, com base no perfil profissional de cada pessoa.





Algumas vagas também podem ser consultadas através do aplicativo “Sine Fácil”, que pode ser baixado nos sistemas Android e iOS. Em caso de dúvidas, ligue para (11) 4143-9200.





Funções oferecidas





Das oportunidades disponíveis, 90 vagas são para atendente de lanchonete. Depois aparecem as oportunidades para auxiliar de linha de produção, com 79. Em seguida, há outras 60 oportunidades para conferente de logística. Estarão abertas outras chances para diversas funções. Confira quais são:





- Atendente de lanchonete





- Auxiliar de linha de produção





- Conferente de logística





- Auxiliar de logística





- Armador de Ferros (aceita PCD)





- Pedreiro (aceita PCD)





- Carpinteiro





- Estágio para estudantes do ensino médio





- Auxiliar de limpeza





- Auxiliar de operação





- Operador de torno CNC





- Motoboy





- Ajudante de obras (aceita PCD)





- Ajudante de cozinha





- Cozinheiro júnior





- Controlador de acesso





- Empregada doméstica mensalista





- Porteiro





- Serralheiro





- Executivo de vendas





- Jardineiro





- Empregada doméstico diarista





- Copeiro





- Auxiliar financeiro