Homem é denunciado por abuso sexual contra própria filha de 4 anos em Cotia

Denúncia foi feita pela mãe da criança; veja

Imagem ilustrativa / Reprodução

Um homem, de 31 anos, foi denunciado por abusar sexualmente da própria filha de 4 anos no Jardim Lajeado, em Cotia. A denúncia foi feita pela mãe da criança, que está separada do suspeito após ser agredida durante a gravidez.





Segundo a denúncia, a menina retornou para casa “apática, triste e chorando muito” após visitar o pai em um final de semana. A criança, de acordo com a mãe, dormiu sozinha no chão da casa do pai, que também teria lhe negado a mamadeira quando ela pediu.





Ainda de acordo com o relato, o pai teria ameaçado a menina se ela não parasse de chorar. A mãe disse ainda que a criança colocava o dedo na genitália, mostrando a ela como seu pai tinha feito o “carinho”.





Após o episódio, a criança, segundo a mãe, apresentou dificuldades para dormir e para falar. Na escola, a mãe disse que a filha começou a recusar atividades e não ser mais participativa.





O crime é investigado pela Delegacia de Defesa da Mulher, que não revelou a identidade do suspeito.