Prefeitura de Cotia abre processos seletivos para contratação de profissionais de saúde

A prefeitura de Cotia publicou nesta sexta-feira (14) três editais de processos seletivos para contratação de diversos profissionais de saúde, ao todo são 90 vagas ofertadas, sendo 10 delas destinados a PCDs. O modelo de contratação é através de análise de currículo e prova de títulos informados no formulário de inscrição.

As vagas disponíveis são: Auxiliar De Saúde Bucal (10), Auxiliar De Farmácia (10), Clínico geral (5), Ginecologia/obstetrícia (5), Pediatra (5), Dentista (11), Farmacêutico (9), Enfermeiro (35).

As inscrições serão abertas às 08h do dia 17/07/2023 e seguirão até às 18h do dia 23/07/2023 e os editais completos podem ser acessados abaixo.