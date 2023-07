Carro é furtado próximo a um totem de segurança em Cotia; VEJA VÍDEO

Vítima disse ao Cotia e Cia que o veículo era usado para trabalhar e estava parado em frente a sua residência; veja as imagens

Um carro foi furtado na madrugada desta quinta-feira (13) na Avenida V. O crime foi registrado por uma câmera de segurança.Pelas imagens, é possível ver o bandido com uma mochila se aproximando do veículo. Após cerca de dois minutos, ele consegue dar a partida e sai com o carro. O crime ocorreu às 2h50.Ainda pelas imagens, é possível ver umSegundo a vítima, o carro é um Gol usado para trabalhar e estava estacionado em frente a sua residência.A placa do veículo é. Caso encontre, pode entrar em contato pelo telefoneou com a Polícia Militar pelo 190.De janeiro a maio deste anouma média de 49 por mês, segundo a