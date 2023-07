Burger King se transforma na casa da Barbie e lança combo cor-de-rosa

Loja temática fica em SP e estará aberta ao público a partir do dia 18/07

No ritmo da estreia de Barbie, um dos filmes mais aguardados de 2023, o Burger King resolveu entrar na brincadeira cor-de-rosa do momento: a marca recriará, em parceria com a Warner Bros e a Mattel, a casa da boneca em sua unidade da Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, em São Paulo.





A ideia da rede com a loja temática é transportar os clientes para uma “viagem ao mundo cor-de-rosa da boneca” por meio do visual do filme, desde a fachada até o interior do restaurante.





Segundo o BK, a fachada da Casa da Barbie terá coqueiros cor-de-rosa e flamingos. No térreo do restaurante, a área de sobremesas parecerá com um camarim. Os amantes da boneca que quiserem tirar foto terão o carro conversível da Barbie à disposição.





A nova 'casa' da Barbie estará disponível para visitação a partir do dia 18 de julho.





COMBO COR-DE-ROSA





O combo temático do Burger King inspirado na Barbie tem o famoso molho rosa, que em outro momento já foi visto na edição de Bob Esponja.





O combo completo BK Barbie conta com o Pink Burger (pão brioche, fatia de queijo sabor cheddar, carne alta, bacon em cubos e molho rosa sabor defumado), Batata do Ken e o Shake da Barbie (massa sabor baunilha, Nesquik e donut com cobertura de chocolate rosa e branco). Tudo em uma caixa temática com formato de bolsa.





O combo, que chegou nesta quarta-feira (12), custa a partir de R$ 36,90 e pode ser adquirido em todos os canais de venda do BK.





O milk-shake inspirado na personagem chega com o preço de R$ 21,90 e também já estpa disponível nas lojas.