PM mata funcionário da CET após discussão sobre placa derrubada por vendaval

Policial foi indiciado pelo crime e passará por audiência de custódia nesta sexta-feira (14); saiba mais

Foto: TV Globo





Um funcionário que prestava serviços para a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) foi morto por um policial militar na noite dessa quinta-feira (13) em Santana, na zona norte de São Paulo.





Segundo testemunhas, Alberes Fernandes de Lima estava pendurando faixas de sinalização na Avenida General Pedro Leon Schneider quando uma delas teria se soltado em razão de fortes ventos, efeito da passagem do ciclone extratropical por São Paulo. A faixa atingiu e derrubou o policial, que passava em uma motocicleta com um amigo.





Houve discussão entre a vítima e o policial, que sacou a arma e atirou. Alberes não resistiu aos ferimentos e morreu no local.





A Secretaria de Segurança Pública (SSP) informou que o militar foi indiciado pelo crime e passará por audiência de custódia nesta sexta-feira (14).





A SSP disse ainda que a vítima teria feito menção de estar armada e, por isso, o PM reagiu.





Segundo informações do G1, um funcionário que estava com Alberes no momento da confusão afirmou à polícia que os dois prestavam serviços de instalação de faixas para a CET, e que em dado momento, após uma das faixas se desprender e quase atingir um motociclista, o condutor da moto parou, entrou em luta corporal e atirou em Alberes.





A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) lamentou o episódio e esclareceu que Alberes era um prestador de serviços do Consórcio Moove SP, que opera as ciclofaixas de lazer em São Paulo.