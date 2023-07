Cotia recebe as maravilhas do mundo microscópico em 3 exposições gratuitas

‘Small World: O Mundo Microscópico’ chega na cidade no próximo dia 17; veja a programação





Cotia vai receber a exposição itinerante ‘Small World: O Mundo Microscópico’. A mostra gratuita passará por três locais no município entre os dias 17 de julho e 24 de agosto [confira programação abaixo].





Quem visitar a ‘Small World’ poderá conferir um mundo invisível aos olhos humanos, mas que foi revelado por meio de microscópios de luz. As imagens participaram de um concurso internacional que dá nome à exposição.





‘Small World: O Mundo Microscópico’ em Cotia é resultado de uma parceria entre o Museu Catavento e a Secretaria de Cultura e de Lazer e trará para o município quadros em vidro com as melhores imagens fotográficas obtidas de um mundo microscópico que resultaram em verdadeiras obras de artes que destacam os detalhes e cores de algo que não poderiam ser observados sem os microscópios.





As imagens registradas trazem conhecimentos científicos das áreas de Física, Química e Biologia.





Serviço





Exposição ‘Small World: O Mundo Microscópico’





Gratuito





Livre





De 17/07 a 27/07: Biblioteca Municipal Batista Cepelos – Av. Prof. Manoel José Pedroso, 1147 – Parque Bahia. Visitação de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, e aos sábados, das 9h às 16h. Às quartas-feiras e aos sábados a exposição será pausada no momento de exibição dos filmes que acontecem na Biblioteca.





De 31/07 a 10/08: Centro Cultural de Caucaia do Alto – R. José Lopes Neto, 320 – Caucaia do Alto. Visitação de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Porém, durante as atividades culturais que ocorrem no local, as visitações serão interrompidas temporariamente.





De 14/08 a 24/08: Centro Administrativo de Cotia (CAC) – Rua Jorge Caixe, 306A, térreo, Jardim Nomura. Visitação de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.