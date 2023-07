PM aposentado é sequestrado e morto por bandidos em Itapecerica da Serra

O corpo de Ricardo Boide foi encontrado na manhã de hoje (5) com diversas marcas de tiro

Ricardo Boide foi assassinado por criminosos. Foto: Arquivo pessoal

A Polícia Militar encontrou, na manhã desta quarta-feira (5), o corpo do PM Ricardo Boide, segundo-tenente aposentado que havia sido sequestrado na noite dessa terça (4) em Itapecerica da Serra.





Segundo a polícia, o tenente estava com a família quando teve a casa invadida e foi levado como refém pelos criminosos. A polícia encontrou seu corpo com várias marcas de disparo próximo ao local do crime.





De acordo com a PM, quando Ricardo chegou em casa, sua mulher, filha e o neto de 7 anos já estavam rendidos pelos bandidos. O PM aposentado foi levado pelos criminosos depois do crime. Eles abandonaram dois veículos e uma moto a 10 km do local.





Os sequestradores também roubaram três veículos e armamentos, que já foram encontrados. A ocorrência foi conduzida ao Distrito Policial Central de Itapecerica da Serra.





Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP) de São Paulo, a esposa do PM aposentado disse que os criminosos já sabiam que ele era policial e "teriam feito videochamada dentro da residência com outro criminoso, que emanava ordens de dentro de um presídio".





PRISÃO





Em coletiva de imprensa na tarde desta quarta-feira (5), o delegado do caso informou que três homens foram presos por participação no crime. No bolso de um deles foi encontrada a aliança da vítima.





A Justiça decretou a prisão temporária dos três homens. Ainda segundo a polícia, a quadrilha é especializada em invadir chácaras. Foram identificados sete assaltos com a participação do grupo (com informações do G1).