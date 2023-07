Idoso de 88 anos é amarrado junto com a filha durante roubo na Granja Viana

Criminosos roubaram diversos objetos de valor da residência; crime ocorreu na madrugada desta quarta-feira (5)





Crime foi registrado no 2º DP da Granja Viana, em Cotia. Foto: Rudney Oliveira / Cotia e Cia

Quatro criminosos roubaram uma residência na madrugada desta quarta-feira (5) na Granja Viana, em Cotia. As vítimas - a filha, de 28 anos, e o pai, de 88 - ficaram amarradas em um dos quartos.





Diversos objetos foram roubados, entre eles: um televisor, três videogames, uma aliança de casamento, aparelhos de salão de cabelereiro, brincos, uma grande quantia em Iene (moeda oficial do Japão), entre outros. O valor total dos objetos roubados é de aproximadamente R$ 38 mil.





Segundo a polícia, pai e filha estavam dormindo no momento em que os criminosos, com os rostos cobertos com lenços, entraram pela porta da frente da residência. Armados, eles amarraram o idoso enquanto a filha teve que acompanhá-los para dizer onde estavam os objetos que pretendiam roubar.





Depois de cerca de uma hora, eles amarraram a filha junto com o pai em cima da cama e fugiram do local. Havia um veículo aguardando os criminosos do lado de fora.





A jovem conseguiu se desprender e pediu para uma vizinha chamar a Polícia Militar.





Até o momento, ninguém foi preso. O crime foi registrado no 2º DP de Cotia, que investiga o caso.