O legado do Mestre Hsing Yün, fundador do Templo Zu Lai homenageado em Cotia

Decreto homenageou o líder religioso com o nome de uma rua da cidade; veja

Mestre Hsing Yun morreu em fevereiro deste ano. Foto: Reprodução

O Mestre Hsing Yün, fundador do Templo Zu Lai, foi homenageado com nome de uma rua em Cotia. O decreto foi publicado no final de junho pelo prefeito Rogério Franco. A indicação da homenagem é do vereador Luís Gustavo Napolitano.





De acordo com o decreto, as estradas Normandie e Normandia, nos bairros Parque Rincão II e Jardim Pioneiro, tiveram seus nomes substituídos por ‘Rua Venerárel Mestre Hsing Yün’.





O líder religioso já recebeu outras homenagens. Em 2016, foi outorgado título Cidadão Cotiano pela Câmera Municipal de Cotia e, em 2022, recebeu o título Honoris Causa pela Embaixada da Paz, em Brasília.





Ele faleceu no dia 5 de fevereiro de 2023, aos 97 anos.





LEGADO E VIDA





Como parte de seu legado, criou, entre outras instituições, a Universidade do Oeste (EUA), Universidade Fo Guang e a Universidade de Nanhua (Taiwan), o Instituto Nan Tien (Austrália) o Guang Ming College (Filipinas), 16 colégios budistas, 24 galerias de arte, bibliotecas, editoras, livrarias, escolas chinesas e jardins de infância.





Em sua biografia consta ainda que ele fundou uma casa para crianças e idosos, clínicas e bibliotecas móveis, resgates nas catástrofes naturais e doação de cadeiras de roda ao redor do mundo, além de escolas de ensino básico e médio de Fo Guang, na China.





Hsing Yün construiu, em dezembro de 2011, o Memorial ao Buda, recebeu o Prêmio Nacional de Ouro para Arquitetura: Prêmio Leão de Ouro para Cultura e Educação no ano seguinte.





Em três anos, o Memorial foi reconhecido como membro do ICOM (Conselho Internacional de Museus), tornando-se o primeiro museu a adquirir a adesão no menor tempo desde a abertura.





Para promover a paz mundial, ao longo dos anos, ele se reuniu com líderes de diferentes países. Além disso, teve diálogos com outros líderes religiosos, como a Presidente da Comunidade Mundial de Budistas HSH Princesa Poon Pismai Diskul, o Papa João Paulo II e o Papa Bento XVI.





Foi em 1992 que, ao visitar o Brasil, o Venerável Mestre Hsing Yün deixou as primeiras sementes do Budismo Humanista, fundando o Templo Zu Lai e a BLIA - Brasil.





Com informações do site oficial do Templo Zu Lai