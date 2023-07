GCM suspeito de matar mulher em São Roque é indiciado por homicídio qualificado

Outro homem também foi preso suspeito de participar do crime, que aconteceu no dia 14 de junho

Delegacia de São Roque. Foto: Reprodução

Um guarda municipal de Araçariguama, suspeito de matar uma mulher a tiros em São Roque, foi indiciado por homicídio qualificado por motivo torpe, considerado reprovável e de grande repúdio social.





Outro homem também foi preso suspeito de participar do crime, que aconteceu no dia 14 de junho. As informações são do G1.





Segundo a reportagem, a Polícia Civil suspeita que o crime seja um acerto de contas por um furto de um colete do guarda municipal, cometido pela vítima há cinco anos. Ainda de acordo com a polícia, os criminosos invadiram a casa de Evelin Bruna de Oliveira, de 29 anos, que cumpria pena por roubo, e estava em saída temporária. Ela foi agredida e morta a tiros.





Os dois homens estão presos na cadeia de Capão Bonito e, por enquanto, vão responder por homicídio qualificado.