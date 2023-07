Motorista perde o controle e invade quiosque em shopping na Granja Viana

Ocorrência que aconteceu na tarde desta segunda-feira (17) deixou ao menos duas pessoas feridas, segundo a polícia

Foto enviada ao Cotia e Cia

Um acidente dentro do The Square, na Granja Viana, deixou ao menos duas pessoas feridas na tarde desta segunda-feira (17). Segundo informações preliminares da Polícia Civil, um motorista, de 73 anos, perdeu o controle do veículo, que é automático, e acabou invadindo um quiosque.





De acordo com a polícia, uma mulher com suspeita de lesão na coluna e clavícula, e fratura no tornozelo esquerdo, foi socorrida ao Hospital Regional de Cotia pelo Samu. Já a outra vítima teve escoriações leves no braço esquerdo.





O The Square, por sua vez, informou em nota enviada ao Cotia e Cia que "apenas uma pessoa ficou machucada", segundo os bombeiros, "sem gravidade e com ferimentos no tornozelo".





Matéria em atualização