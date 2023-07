Moto furtada com placa de Cotia é encontrada no Estado do Maranhão

Apreensão foi realizada pela Polícia Rodoviária Federal; saiba mais

Polícia Rodoviária Federal. Foto: Agência Brasil

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou uma motocicleta com placa de Cotia na BR-135, no estado do Maranhão. O veículo constava como furtado no mês de março deste ano no sistema da Polícia Civil.





Segundo a PRF, o condutor informou que havia adquirido o veículo em São Luís após ver uma publicação em um site de compra e venda. Ele foi encaminhado à Polícia Civil pelo crime de receptação de veículo. O caso ocorreu neste final de semana.





Além desta motocicleta, outros cinco veículos adulterados e roubados também foram recuperados pela PRF, no Maranhão. As ações ocorreram nos municípios de São Luís, Santa Inês, Balsas, Governador Edison Lobão e Açailândia, e resultaram na prisão de suspeitos por receptação.