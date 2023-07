‘Oz Festival’, maior festival de música de Osasco, anuncia 1ª atração

As vendas dos ingressos serão liberadas ainda nesta semana, informou a organização do festival

1ª edição do Oz festival foi realizada em junho de 2022. Foto: Reprodução / Instagram

Vem aí a segunda edição do ‘Oz Festival’, maior festival de música de Osasco.





A página oficial do festival confirmou, nesta segunda-feira (17), a primeira atração: o cantor Gusttavo Lima se apresentará no dia 1º de setembro, que vai cair numa sexta-feira.













As vendas dos ingressos serão liberadas ainda nesta semana, informou a organização do festival. Ainda não foram divulgadas as outras datas e nem o local do evento.





A primeira edição do Oz Festival foi realizada em junho de 2022 na Arena Vip, localizada na avenida Sport Club Corinthians Paulista, no Jardim das Flores. Foram três dias de shows.