Mercado em Vargem Grande se pronuncia após ser destruído por incêndio

Incidente ocorreu na noite de segunda-feira (24)

Fogo consumiu o mercado na noite de segunda-feira (24). Foto: Redes Sociais

Após ser atingido por um incêndio na noite de segunda-feira (24), o mercado ‘O Barato da Vargem’, localizado em Vargem Grande Paulista, se pronunciou nas redes sociais. Segundo a empresa, todo o estoque de alimentos foi comprometido em razão do incidente, por outro lado, ninguém ficou ferido.





“Primeiramente, queremos ressaltar que toda nossa equipe está segura e nenhum ferimento foi registrado durante o ocorrido. Isso, sem dúvida, é o mais importante para nós, pois a segurança de nossos colaboradores e clientes é a nossa maior prioridade”, disse.





No momento do incêndio, que ocorreu por volta das 23h50, o Corpo de Bombeiros foi acionado e enviou equipes ao local. As chamas foram controladas e posteriormente extintas. As causas do incêndio são investigadas pela polícia.





Veja abaixo o pronunciamento da equipe do mercado agradecendo a solidariedade de amigos e clientes:





Caros clientes,





Neste momento, sentimo-nos profundamente tocados pela empatia e compreensão que têm demonstrado em meio a tempos difíceis. Gostaríamos de expressar nossa sincera gratidão por todo o apoio e compaixão que nos têm dedicado. A empatia que compartilham conosco fortalece nossa determinação em encontrar soluções, oferecer suporte e continuar a fornecer produtos e serviços da melhor maneira possível. Vocês são mais do que clientes; são parceiros fundamentais em nossa jornada, e é graças à sua lealdade e confiança que enfrentamos esses tempos incertos com esperança, resiliência e muita fé!





Att, Equipe O barato da Vargem