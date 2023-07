Passagens de ônibus podem ser compradas pela metade do preço até amanhã (27)

Há viagens que podem ser adquiridas por menos de R$ 5, como o trecho São Roque x Tamboré; saiba mais

Promoção faz parte da comemoração dos três anos da plataforma Wemobi. Foto: Divulgação

A plataforma Wemobi, em razão da comemoração dos três anos de operação, está comercializando todas as suas passagens de ônibus pela metade do preço, entre esta quarta (26) e quinta-feira (27).





Há viagens que podem ser adquiridas por menos de R$ 5, como o trecho São Roque x Tamboré. Abaixo, confira o valor de algumas rotas que costumam ter alta demanda:





São Paulo x Curitiba | Categoria Comfort Plus | De R$ 49,99 por R$ 24,95





São Paulo x Rio de Janeiro | Categoria Comfort Plus | De R$ 59,90 por R$ 29,95





São Paulo x Cabo Frio | Categoria Premium | De R$ 109,99 por R$ 54,95





Florianópolis x Curitiba | Categoria Semileito | De R$ 49,99 por R$ 24,95





Florianópolis x São Paulo | Categoria Comfort Plus | De R$ 99,99 por R$ 49,95





Maringá x São Paulo | Categoria Dream | De R$ 189,99 por R$ 94,95





Campos dos Goytacazes x Rio de Janeiro | Categoria Pop | De R$ 45,90 por R$ 22,95





Curitiba x Balneário Camboriú | Categoria Executivo | De R$ 52,69 por R$ 26,34





Belo Horizonte x Sorocaba | Categoria Semileito | De R$ 177,37 por R$ 88,68





EXPERIÊNCIA WEMOBI





A plataforma também possui operações identificadas como “experiência wemobi” entre os estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná e Santa Catarina, e também um marketplace que comercializa mais de três mil trechos de ônibus, operados por companhias parceiras. Todas as viagens, tanto da experiência wemobi quanto a dos parceiros (exceto a Viação Planalto) estão contempladas na ação.





COMO CONSEGUIR OS DESCONTOS





Para garantir os descontos, basta selecionar viagens a serem realizadas de 7/08 a 30/09 (exceto às sextas, domingos e dias selecionados) e aplicar, ao final do fluxo de compra, o cupom 50TODOSITE. Não há limite de compras por CPF. As compras podem ser feitas via site, aplicativo e/ou canal de vendas direta no WhatsApp da marca. O pagamento pode ser realizado por meio de cartões de crédito, com parcelamento em até 6x sem juros, pix ou transferência bancária.









Do site Brasilturis