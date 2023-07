Mercado em Vargem Grande reabre após ser atingido por incêndio

Em nota, equipe do estabelecimento agradeceu o esforço e a colaboração de todos que prestaram apoio e solidariedade

Mercado 'O Barato da Vargem' reabriu nesta quarta-feira (26). Foto: Google imagens

‘O Barato da Vargem’, localizado em Vargem Grande Paulista, reabriu na tarde desta quarta-feira (26) após ser atingido por um incêndio na noite de segunda (24). O fogo destruiu todo o estoque de alimentos. Ninguém ficou ferido. O mercadoreabriu na tarde desta quarta-feira (26)O fogo destruiu todo o estoque de alimentos. Ninguém ficou ferido.





Após mobilização de funcionários e autoridades, o estabelecimento reabriu hoje às 14h, mas ainda dentro de um processo de compras e alguns reparos. Em nota divulgada nas redes sociais, o mercado agradeceu o esforço e a colaboração de todos.





“É com grande satisfação e alívio que anunciamos a reabertura do nosso comércio após o incidente que recentemente afetou nossas operações. Gostaríamos de expressar nossa profunda gratidão por todas as palavras de motivação.”





No momento do incêndio, que ocorreu por volta das 23h50 de segunda-feira, o Corpo de Bombeiros foi acionado e enviou equipes ao local. As chamas foram controladas e posteriormente extintas. As causas do incêndio são investigadas pela polícia.





Comunicado publicado nas redes sociais