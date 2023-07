Cursinho popular gratuito de Cotia abre inscrições para aulas no 2º semestre

Há 12 anos, projeto social prepara estudantes de baixa renda para o Enem e outras provas do vestibular; veja como se inscrever

Cursinho Popular Dandara dos Palmares. Foto: Divulgação

O cursinho popular gratuito Dandara dos Palmares, que atua há 12 anos em Cotia pelo ingresso de vestibulandos de baixa renda nas universidades, está com inscrições abertas para a turma de segundo semestre. Serão disponibilizadas 40 vagas para um curso intensivo, com atividades de resolução de exercícios e dúvidas, com foco principalmente em questões do Enem e da Fuvest.





As atividades são ministradas por professores voluntários graduados ou graduandos, que atuam em suas respectivas áreas de conhecimento.





A grade conta com aulas de história, física, biologia, matemática, literatura, redação, geografia, química, inglês, filosofia e sociologia. Os estudantes também contam com o apoio de uma psicóloga.





As aulas ocorrem, de maneira presencial, todos os sábados e domingos, das 8h às 17h, na Escola Municipal Francisco Nunes de Oliveira (R. Profa. Isaura Bayerlein, 67 - Vila Monte Serrat, Cotia).





basta clicar AQUI Para se inscrever,





Mais informações sobre o cursinho, e também inscrições para voluntários, através das redes sociais (@cursinho.dandara), ou no site linktr.ee/cursinhodandara





Fundado em 2011 com a iniciativa de estudantes de Graduação da USP e jovens moradores da cidade de Cotia, o Cursinho Popular Dandara dos Palmares proporciona a estudantes de baixa renda os conhecimentos exigidos nos principais vestibulares do país e visa contribuir para a democratização do acesso ao ensino superior público e de qualidade.