Moradora de Cotia é vítima de importunação sexual dentro do trem; veja VÍDEO

Caso ocorreu na manhã desta quarta-feira (26) na Linha 8-Diamante; veja as imagens









Uma moradora de Cotia foi vítima de importunação sexual na manhã desta quarta-feira (26) dentro de um trem da Linha 8-Diamante, da ViaMobilidade. Bianca Yumi Oka, de 27 anos, estava indo para o trabalho quando tudo ocorreu. Ela conseguiu registrar o momento do assédio.





“Ele começou a me encarar, e, quando me sentei no assento vago, se posicionou na minha frente e começou a se masturbar, enquanto me encarava”, relatou a vítima.





Pelas imagens, enviadas ao Cotia e Cia, é possível ver um homem branco, de blusa de moletom cinza com manga amarela e capuz, e com calça de moletom cinza, parado em frente à vítima. Em determinado momento, ele começa a se tocar, olhando disfarçadamente para Bianca, que está sentada em sua frente.





Ele olha para o lado e continua mexendo em seu pênis. Em seguida, o homem começa a olhar fixamente para a jovem e gesticula como se estivesse transando. No final do vídeo, ele coloca toda a mão por cima do órgão genital sem tirar os olhos da vítima.





“Gravei um vídeo do ocorrido para ter a evidência, pois como o homem me encarava, me senti intimidada e com medo de ser agredida, visto que ele em momento algum demonstrou medo ou vergonha, pelo contrário, ele me encarou enquanto se tocava”, explicou Bianca.









A jovem disse que olhou ao seu redor para averiguar se havia algum guarda na estação, mas não havia ninguém. Ela, depois, contatou a ViaMobilidade e relatou a denúncia. O homem desceu na estação Carapicuíba. Cotia e Cia não conseguiu localizá-lo, motivo pelo qual sua imagem foi borrada no vídeo. O espaço segue aberto para manifestação.





Em resposta à denúncia enviada pela vítima, a ViaMobilidade lamentou o ocorrido e disse que repudia veementemente qualquer tipo de violência ou assédio contra os passageiros. Informou também que conta com uma equipe de agentes de segurança treinados e capacitados para atender as demandas dos usuários e coibir as irregularidades. “Infelizmente, nem sempre é possível estar presente em todos os locais e momentos”, disse.





“Além disso, realizamos constantemente campanhas de conscientização e prevenção através de avisos sonoros, cartazes e redes sociais, buscando sensibilizar os passageiros e a sociedade sobre a importância do respeito e da denúncia”, informou.





Cotia e Cia está em contato com a ViaMobilidade e atualizará essa reportagem assim que uma nota for enviada.