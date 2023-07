Ladrões são frustrados durante roubo em empresa, fogem e deixam um para trás

Criminoso “esquecido” pelos demais apanhou e acabou preso; caso ocorreu na Granja Viana

Assalto aconteceu na rua Maestro Manoel Vitorino na manhã de sábado (29). Foto: Google Sreet Views

Ao menos sete criminosos invadiram uma empresa que fabrica aparelhos elétricos e eletrônicos situada na rua Maestro Manoel Vitorino dos Santos, na Granja Viana, em Cotia, na manhã desse sábado (29). Todos os funcionários foram rendidos. Mas em certo momento, os ladrões foram avisados que o roubo havia “caído no rádio” e fugiram do local. Um dos integrantes do grupo foi deixado para trás e acabou preso em flagrante.





Em seu depoimento à Polícia, a representante da empresa disse que, ao chegar no local, foi avisada pelo porteiro que as câmeras de monitoramento não estavam exibindo imagens (depois ela ficou sabendo que os cabos da internet tinham sidos cortados). Desta forma, ela adentrou ao recinto de produção, quando se deparou com um homem encapuzado.





Ainda em seu depoimento, ela contou que outro funcionário que a acompanhava tirou o capuz do homem – acreditando que seria outro funcionário. Mas este homem anunciou o assalto. Ela tentou correr, mas foi contida por outro criminoso, que a colocou junto aos demais funcionários rendidos.





A representante da empresa relatou que o bando começou a roubar umas bobinas de fio e grandes barras de ferro, com mais de seis metros de comprimento. Eles ordenaram que alguns funcionários os ajudassem a carregar os materiais até uma Van, mas as barras não cabiam no veículo devido ao tamanho.





Foi neste momento que, segundo ela, um dos integrantes da quadrilha avisou que o roubo tinha “caído no rádio” e todos evadiram do local. No entanto, um dos criminosos foi esquecido e deixado para trás. Ele fugiu a pé, mas foi alcançado por alguns funcionários que o perseguiram e o trouxeram de volta para a empresa até a chegada da polícia. Com ele, foram encontrados diversos aparelhos celulares que haviam sido roubados dos funcionários.





O criminoso foi encaminhado até uma unidade de saúde, em razão dos ferimentos após ter sido agredido pelos funcionários. Até a conclusão do boletim de ocorrência, ele seguia escoltado pela Polícia Militar. Após alta, ele será encaminhado para a cadeia. O crime é investigado pelo 2º DP de Cotia.