Governo de SP garante R$ 13 mil de subsídio para compra de residências em Cotia

São mais de 700 moradias populares para famílias que possuem renda mensal de até 3 salários mínimos; veja lista de onde estão as moradias na cidade

São mais de 700 imóveis disponíveis em Cotia com financiamento do programa. Imagem ilustrativa

Diversas cidades na Grande São Paulo estão com imóveis à venda dentro do Casa Paulista. O programa estadual disponibiliza crédito imobiliário para famílias que recebem até três salários mínimos por mês adquirirem seu primeiro imóvel.





O valor do subsídio, por meio de carta de crédito do Governo de São Paulo, varia de R$ 10 mil e R$ 16 mil, de acordo com a localização do empreendimento. O valor é depositado diretamente na conta do beneficiado, para ser utilizado exclusivamente na compra de uma residência.





Para ter acesso ao benefício, o interessado deve se enquadrar no critério de renda, não possuir imóvel no próprio nome, escolher a propriedade que pretende adquirir, fazer uma simulação de financiamento com um funcionário ou correspondente da Caixa Econômica Federal e receber a aprovação pela instituição financeira.





Segundo o secretário da SDUH, Marcelo Branco, o programa tem ajudado famílias com renda média mensal de R$ 2,4 mil a realizarem o sonho da casa própria.





“Estabelecemos uma parceria entre governo estadual e a iniciativa privada, onde o mercado começou a direcionar seus investimentos para aquelas localidades em que o déficit habitacional de baixa renda é mais acentuado”, declarou.





ENDEREÇOS DAS RESIDÊNCIAS EM COTIA





Apenas em Cotia, o Casa Paulista disponibiliza 705 moradias populares com subsídio de R$ 13 mil. Veja abaixo os endereços e os nomes dos empreendimentos de onde os imóveis estão localizados:





- Rua Alpes, 63, Jd. Belizário – Alpes Clube Cotia





- Estrada dos Fischer's, 1180 - Jardim Sandra – Bem-Te-Vi Módulo 01





- Estrada dos Fischer's, 313, Bairro da Graça – Flora





- Estrada Nossa Senhora de Fátima, 319 - Chácara Nossa Senhora de Fátima Portal das Araras





- Estrada do Padre Inácio, 1845 - Bairro das Graças – Residencial Allegrare





- Rua da Mata, 490 – Parque Monjolo – Residencial Monte Real





- Estrada dos Fischers, 2583 - Jardim Nsr. Das Graças – Residencial Toronto





- Avenida Gênova, 601 - Jardim Santa Paula – Villa Gênova II Módulo 01





Saiba como participar





- Primeiro passo: Verifique o valor total da sua renda familiar. Some todos os ganhos mensais e confira se o valor não ultrapassa R$ 3.960,00.





Clique aqui para ver os municípios atendidos pelo programa. - Segundo passo: Consulte a lista de imóveis disponíveis e escolha qual deseja comprar.





- Terceiro passo: Visite o imóvel escolhido.





- Quarto passo: Realize uma simulação de financiamento com um funcionário ou correspondente da Caixa Econômica Federal no local do imóvel.





Observação: Não é necessário realizar nenhuma inscrição para participar do programa Casa Paulista; a análise de crédito e aprovação do seu financiamento é de responsabilidade exclusiva da Caixa Econômica Federal.