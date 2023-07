Festival das Cerejeiras em São Roque prossegue neste final de semana

O evento acontece no Centro Esportivo Kokushikan Daigaku, que fica na Estrada do Carmo, 801; saiba mais

Festival das Cerejeiras Bunkyos - Sakura Matsuri. Foto: Divulgação

O 26º Festival das Cerejeiras Bunkyos – Sakura Matsuri prossegue neste final de semana (8/7 e 9/7), das 10h às 17h. O evento, que começou no último final de semana, ocorre no Parque Bunkyo Kokushikan, em São Roque.





Nesse ano comemorativo ao 115º aniversário da imigração japonesa, foram introduzidas algumas novidades: a realização da 1ª Expo Agro Bunkyo e a mudança dos shows artísticos para o amplo salão do Ginásio de Esportes.





Haverá a tradicional culinária preparada pelas entidades nipo-brasileiras da região, com delícias como mochi socado na hora, além de chope gelado, licor de umê ou ainda o vinho produzido em São Roque.





Além de poder apreciar a beleza dos mais de 400 pés de cerejeira em plena floração, os visitantes também poderão aproveitar para fazer piqueniques, uma praça de alimentação com diversas opções de pratos da culinária japonesa e chinesa, apresentações artísticas, oficinas de produção de origami, demonstrações de artes marciais, entre outras ações.





O evento será no Centro Esportivo Kokushikan Daigaku, que fica na Estrada do Carmo, 801, em São Roque.





Obs: o local não é adequado para pessoas com dificuldade de locomoção, por se tratar de um parque, com terreno rústico, ladeiras, chão de terra com pedregulhos e grama.





Serviço





26º Festival das Cerejeiras – Sakura Matsuri





Datas: dias 8 e 9 de julho de 2023





Horário; das 10h às 17h





Local: Parque Bunkyo Kokushikan





Endereço: Estrada do Carmo, 801, Bairro do Carmo, São Roque (saída no km 48 da Rodovia Bunjiro Nakao).





Contribuição por veículo: R$ 50,00 (concorra ao sorteio de uma TV)





Transporte por ônibus: R$ 50,00 dinheiro e PIX (ida e volta, saída do Bunkyo – Rua São Joaquim, 381 – Liberdade – SP, vendas apenas na secretaria a partir de 1/6)