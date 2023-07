Homem come lanche de 2 kg e vence desafio do 'X-Laricão' em Caucaia do Alto

Julio devorou o lanche do 'M.Dogão' em menos de 11 minutos - desafio era comer em 20; veja o vídeo

Júlio, do canal 'Casal Nascimento', é o novo 'Rei do Laricão'. Foto: Rudney Oliveira - Cotia e Cia





VEJA O VÍDEO ABAIXO:





Quem tiver interesse em tentar ser o novo Rei do Laricão ou Rainha do Laricão, basta entrar em contato com qualquer unidade do Márcio Dogão. O desafio é válido de segunda a quinta-feira e é preciso avisar com no mínimo dois dias de antecedência (pode ser pelo WhatsApp 11 944512344 ou via







Quem tiver interesse em tentar ser o novo Rei do Laricão ou Rainha do Laricão, basta entrar em contato com qualquer unidade do Márcio Dogão. O desafio é válido de segunda a quinta-feira e é preciso avisar com no mínimo dois dias de antecedência (pode ser pelo WhatsApp 11 944512344 ou via direct no Instagram ). Além disso, o participante deve autorizar o uso das imagens para divulgação.

, do canal 'Casal Nascimento', que conta com, estiveram na noite desta quinta-feira (27) na lanchonetepara gravar conteúdo para o canal.Julio Nascimento participou do desafioque paga R$ 200 para quem comer um lanche de dois quilos em apenas 20 minutos. Durante o desafio, a estratégia foi consumir um pouco de água e refrigerante - zero, é claro - além de administrar o tempo: o 1/4 do lanche Júlio devorou em menos de 2 minutos!Ele terminou de comer o lanche em incríveis 10 minutos e 38 segundos, cravando o novo recorde do desafio.A única pessoa que havia conseguido comer o lanche em menos de 20 minutos foi Ju Melo, em 2019 (relembre aqui ). Desde então, dezenas de pessoas já tentaram e ninguém havia conseguido até esta quarta-feira.