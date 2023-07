Prêmio 'Melhores do Ano' no Instagram é vendido por até R$ 299

Não basta ser o mais votado: os ‘melhores do ano’ terão que desembolsar para, de fato, ter a premiação; veja a reportagem

Perfil da página criada para premiar cotianos. Foto: Rede social





Reportagem: Neto Rossi e Rudney Oliveira





Se você mora em Cotia ou em alguma outra cidade da região, nos últimos dias, com certeza deve ter recebido pedidos de comerciantes, influencers ou mesmo perfis de empresas pedindo para que vote no prêmio ‘Melhores do Ano’, no Instagram. Mas algumas dúvidas logo surgem nas pessoas mais atentas: O que de fato o vencedor ganha? E por que a pesquisa ‘melhores do ano’ é realizada no meio do ano, em julho?





Em poucos dias de anúncios patrocinados (ou seja, anúncios pagos) e abertura da votação, o perfil no Instagram ‘Melhoresdoanocotiasp’, por exemplo, saltou de zero para mais de 13 mil seguidores, em menos de um mês. O perfil publicou 580 categorias de prêmios. Entre as regras, estão marcar o @ da empresa e/ou perfil e compartilhar nos stories.





No entanto, o concurso não apresenta nenhum tipo de critério técnico nas escolhas. Vale apenas a marcação do perfil pessoal ou institucional. Nas regras, ainda há informação de que caso o ganhador não possua perfil no Instagram, a premiação ficará com o segundo colocado.





Apesar de citar ‘premiação e ganhador’, o que a página não explica é o que os mais votados, de fato, ganharão.





A página por trás da premiação é a ‘Next Pesquisa’, que se intitula como agência de marketing. No entanto, tentamos encontrar o CNPJ da agência, mas sem sucesso. No Instagram, eles divulgam os alcances das pesquisas feitas por eles mesmos em várias cidades do Brasil.





MAS O QUE É E QUANTO CUSTA O PRÊMIO?





A dúvida que paira no ar é exatamente essa: que prêmio é esse? Ele terá algum custo? Dúvidas essas que não são respondidas de maneira clara nem quando são levadas aos responsáveis pela página.





Entramos em contato com o perfil @melhoresdoanocotiasp para buscar essas informações. A resposta que obtivemos foi bem limitada e genérica, veja abaixo:





“Após o fim das votações soltaremos uma lista no link da bio dos ganhadores e um número para mais informações”, essa foi a primeira resposta dada ao Cotia e Cia. Com um pouco mais de insistência, responderam: “A premiação é com o nosso setor comercial após a votação, para apresentar os pacotes de divulgação da empresa, caso o ganhador tenha interesse."





Por qual motivo eles não disseram qual ou quais seriam esses pacotes e seus respectivos valores?





Mas a reportagem conversou com pessoas de outras regiões que ganharam o “concurso”. Uma delas, que é o perfil de uma empresa, disse que desembolsou R$300 para obter o certificado. “A gente estava empolgado, pois vencemos em 4 [categorias], mas daí tinha que pagar. Pegamos apenas um para não ficar ruim”, respondeu.





A Next Pesquisas divide os prêmios em 3 categorias: bronze, prata e ouro. O bronze, que custa R$149,90, dá o direito de ter apenas uma divulgação não especificada; o prata, que custa R$249,90, faz uma divulgação e te dá um certificado; já o prêmio ouro, de R$299,90, tem o seguinte pacote: divulgação, certificado, foto com certificado e destaque do ano. Veja na arte abaixo:





Arte obtida pelo Cotia e Cia

Cotia e Cia retornou o contato com a página @melhoresdoanocotiasp e questionou os valores cobrados nos prêmios. Mas a página, além de não confirmar, copiou e colou a mesma resposta anterior: “A premiação é com nosso setor comercial após a votação para apresentar os pacotes de divulgação da empresa, caso o ganhador tenha interesse.”