Bom Papo recebe Mattheus Will, o ‘sedutor do Programa da Eliana’, nesta sexta (28)

Mattheus Will no Programa da Eliana. Foto: Reprodução / Redes Sociais

Bom Papo e Cia chega a 37ª edição nesta sexta-feira (28). O podcast, que será transmitido ao vivo a partir das 19h15 pelo Youtube (AQUI), recebe o ator e empresário Mattheus Will. chega a 37ª edição nesta sexta-feira (28). O podcast, que será transmitido ao vivo a partir das 19h15 pelorecebe o ator e empresário





Conhecido como o ‘sedutor do Programa da Eliana’, após ter participado do quadro “Rola ou Enrola”, Will coleciona entrevistas com celebridades, participações em outros programas de TVs, além de filmes e novelas.





Entre as participações, ele marcou presença no filme ‘Marte Um’, de Gabriel Martins, que foi indicado a representar o Brasil no Oscar 2023 como melhor filme de língua estrangeira.





Will também participou da novela ‘Segundo Sol’, da TV Globo, onde viveu um taxista que era fã e defensor de Beto Falcão (protagonista da novela vivido por Emílio Dantas).





Vamos conhecê-lo melhor? Então acompanhe e participe com a gente do Bom Papo e Cia, que será transmitido ao vivo a partir das 19h15.