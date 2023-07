Tarcísio vira alvo de bolsonaristas após recuo sobre reforma tributária

Ao lado do ministro Haddad, Tarcísio disse concordar com "95% do que está sendo discutido"; declaração do governador de SP gerou mal estar

Tarcísio de Freitas ao lado do ministro Fernando Haddad. Foto: Ministério da Fazenda / Reprodução

Um dos principais nomes de resistência à reforma tributária nos últimos dias, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, reduziu a oposição à proposta e se disse concordar com “95% do que está sendo discutido”.





O governador deu a declaração após se reunir com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, nesta quarta-feira (5). Tarcísio disse que ainda tem divergências em “questões pontuais” com o governo federal e afirmou ser um “parceiro” na aprovação da reforma.





“A espinha dorsal da proposta – tributação de base ampla, o IVA [Imposto sobre Valor Adicionado] dual, a arrecadação no destino, a transição federativa – tem a concordância. Sempre teve a concordância de São Paulo. O que a gente sempre ponderou foram questões pontuais. A gente concorda com 95% da reforma”, declarou o governador acompanhado de Haddad.





Tarcísio relatou que pediu ao ministro mais representatividade para os estados no futuro Conselho Federativo, órgão que decidirá as políticas fiscais e tributárias. “Se eu tenho uma governança mais frouxa [no Conselho Federativo], eu preciso de uma arrecadação mais na mão do estado. A partir do momento em que eu melhoro a governança do Conselho Federativo, eu posso ter algo mais ‘algoritimizável’”, declarou.





O governador também sugeriu uma Câmara de Compensação para cobrir eventuais quedas de arrecadação para os estados, mas disse estar disposto a que o estado perca receitas no curto prazo após a aprovação da proposta. Ele defendeu a cobrança e a destinação automática dos créditos tributários (compensações por tributos pagos a mais), como em alguns países da União Europeia.





Esse foi o primeiro encontro entre Haddad e Freitas desde o início do ano. Em 2022, os dois disputaram o segundo turno das eleições para o governo de São Paulo, vencidas por Freitas. O ministro da Fazenda agradeceu a visita do adversário político e disse que o governo federal tem atuado de forma técnica para inserir possíveis mudanças no texto.





“Não é novidade que o governador Tarcísio tem se manifestado a favor da reforma, mesmo sabendo que São Paulo terá um desafio de curto prazo, sobretudo do que está disposto a enfrentar, colocando interesse nacional acima de questões regionais e partidárias, o que é muito importante pensando no futuro do Brasil”, afirmou Haddad.





O ministro voltou a dizer que o governo trabalha para aprovar a reforma tributária com o maior número de votos possível. Por se tratar de uma proposta de emenda à Constituição (PEC), o texto exige 308 votos para ser aprovado no plenário da Câmara.





“Nós não estamos aqui mirando o número de votos necessários para aprovar [a reforma tributária]. Nós queremos superar o número mínimo para passar a ideia, tanto quanto aconteceu com o marco fiscal, de que é um projeto de país que está em curso, de que é algo que é para as futuras gerações. Ninguém está pensando no curtíssimo prazo em ganhos ou perdas”, declarou Haddad.





BOLSONARISTAS IRONIZAM TARCÍSIO





Tarcísio foi alvo de ironias e críticas nas redes sociais após seu recuo sobre a reforma tributária.





Nas redes sociais, Eduardo Bolsonaro escreveu: "não sou 95%, sou 100% contra a reforma tributária do PT", e listou os problemas que vê na proposta.





O deputado federal Ricardo Salles (PL-SP) compartilhou reportagem do site Poder 360 que mostra os partidos mais beneficiados com a liberação de emendas e escreveu que está "95% convencido de que há algo de muito errado no reino da Dinamarca".





Assessor de Bolsonaro, Fabio Wajngarten publicou: "eu amo 95% São Paulo. Eu sou 95% contra a agenda verde. Não à Reforma Tributária. Não à Reforma do Lula. Não à Reforma do PT".





O deputado estadual Gil Diniz (PL-SP) escreveu que Bolsonaro "passou quase três décadas na Câmara Federal e sabe como 'a banda toca' por lá. Em mais de 95% das vezes ele acertou e estou junto com o Capitão mais uma vez, o Capitão Bolsonaro."





Na noite de quarta-feira (5), Bolsonaro criticou a reforma tributária, disse que o projeto vai na contramão do que foi feito no seu governo e que, se fosse deputado, votaria contra tudo que viesse do PT. O texto da reforma é de iniciativa do Congresso Nacional.