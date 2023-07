PM prende homem com arma de fogo após briga com esposa em Cotia

Caso ocorreu no Jardim Japão; veja

Imagem ilustrativa. Foto: O Globo

Um homem, de 41 anos, foi preso em flagrante na tarde desta segunda-feira (10) por porte de arma de fogo. Segundo a Polícia Militar, ele tinha acabado de brigar com a esposa, que solicitou ajuda por saber que ele tinha um revólver. O caso ocorreu no Jardim Japão, em Cotia.





De acordo com a PM, a mulher foi para a casa da mãe com receio de ele retornar armado. Os policiais aguardaram o retorno do homem por um instante, mas como ele não apareceu, resolveram sair para procurá-lo, com posse das informações de seu veículo.





Os policiais então se depararam com o carro nas imediações do bairro. O suspeito estava dentro dele. Ao realizarem a abordagem, os PMs encontraram uma pistola Taurus 9mm com carregador municiado com 11 cartuchos. A arma estava registrada e certificada pelo Exército.





Diante dos fatos, os policias deram voz de prisão ao suspeito e o levaram até o 1º DP de Caucaia do Alto. Posteriormente, ele foi encaminhado até a Cadeia Pública de Cotia.