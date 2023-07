Dupla furta linguiça, cerveja, doce de banana e tubaína de bar em Cotia

Os dois foram presos em flagrante pela GCM; veja

Crime aconteceu em um bar localizado no Pq Bahia. Foto: Google imagens

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Cotia prendeu em flagrante, na madrugada desta quinta-feira (20), dois homens, um de 31 e outro de 43 anos, por furto a um estabelecimento comercial.





Com a dupla, a GCM encontrou diversas mercadorias, entre elas, um pacote de linguiça, oito latas de cerveja, 10 kg de feijão, doces de banana e 12 garrafas de tubaína. O crime aconteceu em um bar, localizado no Parque Bahia.





Os guardas faziam patrulhamento na região quando avistaram os dois homens com atitude suspeita. Ao serem abordados, os GCMs encontraram os itens furtados dentro de uma mochila e de um saco de nylon.





Além das mercadorias citadas acima, os dois também levavam uma garrafa de vodca, 14 isqueiros, dois litros de uísque e R$ 80 em moeda.





Os agentes fizeram contato com o dono do estabelecimento, que compareceu no local e afirmou que os produtos haviam sido furtados de seu bar. A dupla foi presa em flagrante. Os dois já tinham passagens pela polícia.