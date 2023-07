Praça em Itapevi terá transmissão dos jogos da seleção feminina na Copa do Mundo

O campeonato acontece entre os dias 20 de julho e 20 de agosto, na Austrália e na Nova Zelândia.



O primeiro desafio da seleção será às 8h, da próxima segunda-feira (24). A equipe vai enfrentar o Panamá. Nesta data, as repartições municipais vão começar o expediente a partir das 10h. No dia 2 de agosto (quarta-feira), o horário da Prefeitura será às 9h, já que o jogo contra a Jamaica está programado para 7h.



Confira os jogos da fase de grupos:



- 24/07 (Segunda-feira), às 8h - Brasil x Panamá

- 29/07 (sábado), às 7h - Brasil x França

- 02/08 (quarta-feira), às 7h - Brasil x Jamaica Uma estrutura será montada para a transmissão das partidas. Além do telão, inicialmente, o local deverá contar com food trucks e banheiros químicos.

A Prefeitura de Itapevi anunciou que vai transmitir os jogos da seleção feminina na Copa do Mundo em um telão com alta definição, na Praça 18 de Fevereiro, no Centro. Nos intervalos e aos finais dos jogos haverá também aulas de Zumba.