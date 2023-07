Carro clonado é apreendido em Caucaia do Alto

Veículo tinha queixa de roubo.

Na tarde desta terça-feira (11) um carro com placas clonadas foi apreendido no bairro Pununduva na região de Caucaia do Alto em Cotia. Através da placa, agentes de trânsito localizaram um processo de duplicidade no Detran e com apoio da GCM foi realizado a abordagem.

Dentro do veículo estavam dois homens, ambos foram conduzidos a delegacia de Caucaia do Alto, onde através de um scanner de veículos foi contatado todas as informações do veículo que tinha queixa de roubo.

O caso foi registrado como receptação e o veículo foi apreendido. Um dos ocupantes foi ouvido como testemunha e foi liberado. Já o motorista, foi indiciado e arbitrado pagamento de fiança.