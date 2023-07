Os veículos de luxo avaliados em R$ 25 milhões para lavagem de dinheiro do PCC

Segundo a Polícia Civil, grupo comprava carros em nome de laranjas para tornar dinheiro obtido com o crime em bens regularizados dentro da lei

Foto: Polícia Civil / Divulgação

A Polícia Civil de São Paulo apreendeu mais de 50 carros de luxo, avaliados em R$25 milhões, durante uma operação contra lavagem de dinheiro e formação de organização criminosa na tarde desta quinta-feira (27).





A investigação, que corre há quatro meses em segredo de Justiça, aponta que integrantes do Primeiro Comando da Capital (PCC) comprava os carros com dinheiro do crime, mas de forma lícita, para tornar os valores legais.





Segundo a investigação, alguns dos carros estão registrados nos nomes de pessoas com poder aquisitivo incompatível com os valores — a suspeita é de que sejam laranjas.





Foram cumpridos mandados de busca e apreensão expedidos pela 1° Vara Especializada em Crimes Tributários, Organização Criminosa e Lavagem de Bens e Valores.





Em um estabelecimento comercial localizado na Rua Emília Marengo, foram apreendidos 41 veículos de luxo de modelos como Mercedes, BMW, Camaro, Audi, Land Rover, Mini Cooper, Volvo, Porsche e Ferrari, além de documentos, máquinas de cartões e computadores.





Em outro local, na Vila Formosa, foram apreendidos celulares, documentos diversos e outros dez veículos de luxo.





Os policiais foram em três residências, duas delas dos proprietários das lojas, localizadas nos bairros Jardim Anália Franco, Vila Formosa e Vila Macedópolis.





Em dois endereços, foram apreendidos R$ 70 mil em espécie, duas pistolas calibres 9 mm (Springfield e Glock) – devidamente registradas no Exército como CAC -, relógios de pulso, celulares, pen drive, computadores, máquina para contagem de cédulas, documentos diversos e munições calibre 9 mm.





Também foram apreendidos uma Land Rover Evoque, um VW T Cross, três computadores, cinco celulares, um carregador de pistola 9 mm e 31 munições íntegras calibre 9 mm, que estavam em desacordo com a regulamentação.





O caso foi apresentado no 30º DP. As investigações seguem em segredo de Justiça.