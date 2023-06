Conheça o Lá Bastos, restaurante premiado que fica na estrada de Caucaia

Restaurante italiano tem como especialidade festivais de massas e pizzas, além de um espaço gourmet para casamentos e aniversários; confira

Restaurante Lá Bastos foi premiado com Garfo de Ouro. Foto: Cotia e Cia

#PUBLI: Cotia e Cia foi conhecer de perto um restaurante que fica na estrada de Caucaia do Alto. Por fora, não dá para imaginar o ambiente agradável e aconchegante que oferece o Restaurante e Pizzaria Lá Bastos. Um verdadeiro refúgio rústico, no meio da paz da natureza.





No estabelecimento há um espaço gourmet para eventos especiais, como casamentos e aniversários.





Nos dias de semana, o Lá Bastos trabalha com buffet e à la carte. Já aos finais de semana, tem festivais com rodízio de pizzas e massas - as especialidades da casa, que também serve outros pratos italianos e vinhos em ambiente acolhedor.





E foi praticamente impossível não experimentar o delicioso feijão com caldo cremoso que tinha acabado de ser preparado no fogo à lenha.





E não é somente aparência, não! O Lá Bastos já recebeu o prêmio Garfo de Ouro, entre os destaques gastronômicos do Brasil.





O vídeo abaixo mostra o Neto abrindo bandeja por bandeja. Sim, ele comeu de tudo um pouco (rs).













E é claro que não deixamos de experimentar um dos principais pratos da casa, o delicioso nhoque. Pensa numa massa leve e saborosa...