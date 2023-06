Ticiane Pinheiro visita Animália Park e publica fotos com animais: "Experiência incrível"

Apresentadora foi ao novo parque de diversões em Cotia junto com a filha, neste domingo (11); veja

O Animália Park em Cotia ainda não tem data de inauguração oficial, apesar disso o empreendimento está recebendo alguns convidados e neste domingo (11) a apresentadora da Record TV Ticiane Pinheiro visitou o local com sua filha.





"Experiência incrivel de conhecer os bastidores do @animaliapark que tem previsão de inauguração no final do mês" disse a famosa no Instagram.









Além do texto, Ticiane postou algumas fotos e vídeos onde mostra algumas atrações do Animália Park entre eles carrossel, contato com girafas e visitação de animais como leão, zebras e o aviário.





Sobre o Animália Park





Em um terreno de 350 mil metros quadrados – quatro vezes maior que o Playcenter, o local contará com um imenso santuário animal, parque de diversões indoor, 4 montanhas-russas, sendo uma inédita no Brasil e América do Sul (familiar/radical), atrações externas como teleférico, barco viking e splash. O park fica na altura do km 39 da Raposo Tavares.