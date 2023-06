Bugatti Lounge Beer será inaugurado neste sábado (10) em Caucaia do Alto

Prepare-se para uma experiência inesquecível, porque o aguardado Bugatti Lounge Beer está prestes a abrir suas portas em Caucaia do Alto. A inauguração está marcada para este sábado (10) a partir das 17h até às 3h.

Para comemorar a chegada, até as 22h tudo mundo é vip, a inauguração contará com diversas atrações de pagode e sertanejo como Kipegada, Dj Martini, Barbara Torres e Eleine Braga.

A Bugatii veio para revolucionar a cena noturna de Caucaia, trazendo um ambiente único, moderno e acolhedor. A equipe trabalhou incansavelmente para criar um espaço perfeito para reunir amigos, saborear deliciosas bebidas e aproveitar momentos memoráveis.

Não deixe de fazer parte desse momento histórico. Chame seus amigos, compartilhe essa novidade e vá celebrar a abertura da Bugatti Lounge Beer. Prepare-se para uma noite inesquecível e cheia de diversão!



O novo pub fica na Estrada dos Grilos, nº 1141, centro de Caucaia do Alto.





Victor Baker que é o responsável pelo Bugatti destaca a particularidade do empreendimento "Um ambiente descontraído, com um novo conceito interessante e único na cidade. Ótimo para curtir aos finais de semana com a família e amigos, muita música ao vivo e drinks autorais." finaliza.