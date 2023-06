Castração gratuita para cães e gatos tem inscrições abertas em Cotia

Ação ocorrerá neste final de semana em Caucaia do Alto; só serão atendidos animais mediante cadastro; saiba mais

Foto: Vagner Santos / Prefeitura de Cotia

A Secretaria de Saúde de Cotia, por meio do Setor de Zoonoses, está com inscrições abertas para a ação de castração de cães e gatos que acontecerá neste final de semana (17 e 18 de junho) em Caucaia do Alto.





Serão atendidos apenas os animais que estiverem cadastrados previamente. As inscrições deverão ser feitas no site da Prefeitura [link abaixo] e no dia da castração será necessário apresentar o comprovante de inscrição. Poderão ser inscritos até dois animais por família.





A castração é realizada em animais machos e fêmeas com idade a partir de seis meses e que tenham pelo menos 1,2kg. Cada animal será atendido no dia e horário que foi agendado no dia da inscrição, ou seja, se o dono do animal agendou para o dia 17, não poderá levar o seu pet no dia 18, e vice-versa.





Serão castrados até 520 animais, entre cães e felinos, machos e fêmeas. Só serão atendidos os animais que tiverem sido inscritos previamente e que preencherem todos os pré-requisitos solicitados na ficha de inscrição.





A inscrição é validada mediante a emissão do protocolo de agendamento ao final do formulário. Como a quantidade de castrações é limitada, o sistema deixará de emitir o protocolo quando as vagas forem preenchidas.





Serviço





Inscrição para castração de cães e gatos









Data da castração: 17 e 18 de junho, a partir das 8h





Local: Escola Municipal Prefeito Ivo Mário Isaac Pires





Endereço: Rua Teruo Tomita, 135 – Caucaia do Alto (em frente à Regional de Caucaia do Alto)





Só serão castrados animais inscritos previamente





Gratuito





Vagas limitadas