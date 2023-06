Thermas da Mata terá 3 noites de festa junina com comidas e bebidas típicas

Também vai rolar quadrilha, fogueira e música ao vivo no parque aquático em Cotia; saiba mais

Foto: Divulgação / Thermas da Mata

O Thermas da Mata, em Cotia, vai realizar, nos dias 23, 24 e 25 de junho, das 18h30 às 22h, o Arraiá Noturno. O evento do parque aquático inclui comidas e bebidas típicas, como milho cozido, chá de amendoim, quentão, vinho quente, pipoca e churros. Também vai rolar quadrilha, fogueira e música ao vivo. Para a ocasião, não estão inclusas as atrações do parque, que funcionam apenas durante o dia.





Para o Arraiá Noturno, as entradas para os visitantes custam R$10,00 e para associados (titular e dependente) a entrada é gratuita. Além disso, cada titular pode levar quatro acompanhantes com entrada gratuita.





Para o mês de junho, o Thermas da Mata tem ingressos a partir de R$49,00. Vale lembrar que o Thermas da Mata oferece descontos nos ingressos adquiridos de forma antecipada. Para pagamento no Pix, ainda tem mais 10% de desconto.





Serviço





Arraiá Noturno





Horário: 18h30 às 22h





Ingressos: R$10,00





Endereço: Estrada Morro Grande, 3000, Jardim Isis – Cotia – SP





Saída pelo KM 36 da Raposo Tavares





Informações e ingressos: www.thermasdamata.com.br





*Cardápio sujeito a alteração.