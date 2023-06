Ginastas de Cotia conquistam 1º lugar em competição no interior de SP

As meninas da cidade brilharam na competição ‘Copa Roberta Gaio’ que ocorreu neste final de semana; veja

Foto: Divulgação

As atletas da ginástica rítmica de Cotia foram destaque na competição ‘Copa Roberta Gaio’ que aconteceu no fim de semana na cidade de Amparo, interior de São Paulo.





Na classificação geral livre a equipe cotiana ficou no lugar mais alto do pódio com os seguintes resultados: nove pontos no Individual/Dupla e doze pontos no Conjunto, totalizando 21 pontos na classificação geral.





A segunda colocada foi a equipe de Santos FC, com 14 pontos no geral.





No Conjunto, Cotia conquistou a medalha de ouro; na competição de Arco, a atleta Nicolly conquistou a medalha de prata; a colega de equipe, a ginasta Lourdes garantiu prata na competição de Fitas.





Natacha e Amanda fizeram parceria na competição de Dupla de Bola e conquistaram medalha de prata. A atleta Ana Clara conquistou bronze em Maças.