‘Reclamação do Dia’: Chico da Tiana se apresenta em Cotia em julho

Ingressos já estão disponíveis para venda; veja como adquirir

Chico da Tiana. Foto: Divulgação

estão disponíveis para venda AQUI. O humorista Cléber Rosa se apresentará em Cotia no dia 1º de julho com seu personagem e quadro mais famosos ‘Chico da Tiana em Reclamação do Dia’. O stand-up será realizado no Teatro Desafio (R. Ametista, 21 - Bairro do Maranhao) às 20h. Os ingressos – a partir de R$40 -





O humorista Cleber Rosa é um sucesso na internet com mais de 1 bilhão de visualizações e 6 milhões de seguidores em suas redes sociais. Agora, ele leva seu hilário " Reclamação do Dia " para os palcos.





A comédia stand-up de Cleber é dirigida para toda a família, livre de palavrões, proporcionando momentos de risadas e descontração para pessoas de todas as idades.





Com uma abordagem simples e bem-humorada, o humorista apresenta situações cotidianas de forma hilária, envolvendo o público em suas histórias e causas. Uma das grandes atrações do show é o personagem Chico da Tiana , que é adorado pelo público e sempre traz boas risadas.





Com seu jeito carismático e sua habilidade para fazer as pessoas rirem, ele tem conquistado fãs por onde passa, garantindo o sucesso do seu show em todo o país. Se você está em busca de um momento divertido e inesquecível, não perca a oportunidade de assistir ao espetáculo "Reclamação do Dia".





SERVIÇO

QUANDO: Dia 01/07/2023 (Sábado) às 20h

ONDE: Teatro Desafio ( R. Ametista, 21 - Bairro do Maranhao)

CLASSIFICAÇÃO LIVRE

: Chico da Tiana em Reclamação do Dia em Cotia