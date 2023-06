Polícia Civil procura por criminoso envolvido na morte de idoso em Caucaia do Alto

procura por, apontado como um dos envolvidos do latrocínio que ocorreu em uma pizzaria em Caucaia do Alto no último domingo (11). José de Jesus Rocha, de 62 anos, foi morto a tiros ao tentar proteger seu filho durante assalto ao estabelecimento localizado no bairro Altos de Caucaia.

Daikson já tem passagens pela polícia. Ele foi condenado a 6 anos e 4 meses por roubo e cumpria pena em Franco da Rocha. No entanto, ele não retornou para a prisão após saída temporária no dia 13 de setembro de 2022. Ele também tem passagem por tráfico de drogas, em 2019, quando tinha 17 anos.





O CRIME





Na noite do crime, três criminosos armados invadiram a pizzaria do filho da vítima. Os bandidos pegaram celulares e dinheiro. Ao perceber a movimentação estranha, José saiu com um facão para tentar defender o filho e foi atingido por tiros.





Os assaltantes fugiram com o carro da pizzaria em seguida e, de acordo com o Boletim de Ocorrência, o veículo foi abandonado em uma rodovia.





PRISÃO





Após diligências, a Polícia Civil identificou o veículo utilizado após o crime. O automóvel foi localizado no Parque Miguel Mirizola, em Cotia. O proprietário do veículo foi identificado e preso. Segundo reportagem do Portal Viva, ele acabou admitindo sua participação no crime, relatando detalhes e confirmando a participação de mais três indivíduos, entre eles, Daikson Jean Gonçalves.









Qualquer informação que leve ao envolvido no crime pode ser fornecida pelo disk-denúncia, pelo telefone 181. O sigilo é garantido.