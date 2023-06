Copa SP de Kart Granja Viana realiza 5ª etapa neste final de semana

Confira a programação

Um dos mais importantes campeonatos do kartismo nacional, a Copa São Paulo de Kart Granja Viana realiza neste final de semana a quinta etapa da temporada 2023, que abre a segunda fase do ano.





A Copa São Paulo deste ano tem sua temporada dividida em três fases. As quatro primeiras etapas formaram a rodada inicial da temporada, enquanto a segunda fase, que será iniciada neste final de semana, terá duração até a oitava etapa do campeonato. Já a decisão será realizada em uma única etapa, quando os melhores pilotos de 2023 serão conhecidos, levando em conta todo o ano.





Assim como ocorre nas outras etapas da Copa São Paulo, as atividades serão separadas em dois grupos. No primeiro, pela manhã, estão Mirim, Cadete, Fórmula 4 Jr., Fórmula 4 e Shifter, enquanto o segundo conta com Rotax DD2, Rotax Masters, Rotax Max Masters, Rotax Júnior Max, Rotax Max, Rotax Micro Max, Rotax Mini Max e Pro 500.





As atividades serão abertas a partir da quinta-feira, com os treinos. No sábado, as ações de pista terão início às 8h, com as classes Mirim e Cadete partindo para a tomada de tempo. A Fórmula 4 Jr. parte para sua classificação logo na sequência, seguida por Fórmula 4 e Shifter. Respeitando a mesma ordem, as baterias que abrem a etapa começam às 9h, enquanto a provas que fecham a manhã terão início às 10h05.





O segundo grupo terá início no final da manhã, a partir das 11h30, com as tomadas de tempos da Rotax DD2 e Rotax Masters, seguindo com Rotax Micro Max e Rotax Mini Max, Rotax Max, Rotax Max Masters e Rotax Junior Max. Na mesma ordem, as baterias iniciais começam a ser disputadas às 12h20, enquanto a segunda disputa para cada classe terá início às 14h35.





A Pro 500 terá uma programação diferente, e também marcada para a tarde. As tomadas de tempo serão realizadas em dois grupos, a partir das 14h15. A corrida tem largada marcada para 16h30, e volta a ter 1h20min de duração, depois de uma disputa de 3h na etapa passada.





Com informações do portal F1 Mania