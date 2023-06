Recém-nascido é encontrado em viela em Vargem Grande Paulista

Caso foi registrado como abandono de incapaz

Bebê recebeu os primeiros atendimentos no PA de Vargem Grande Paulista. Foto: Google Imagens

Um bebê recém-nascido do sexo masculino foi encontrado abandonado em uma viela do bairro Jardim Helena Maria, na cidade de Vargem Grande Paulista, no início da madrugada desta terça-feira (6). Ele foi encontrado por duas pessoas que passavam pelo local e depois encaminhado a um pronto-socorro do município.





A guarda municipal foi acionada e compareceu à unidade de saúde. O bebê, segundo o hospital, tinha indícios de ter nascido “há horas”.





Após passar por avaliação médica, ele foi transferido ao Hospital Regional de Cotia, onde permanece recebendo atendimento na UTI Neonatal. O Conselho Tutelar acompanha o caso, que foi registrado como abandono de incapaz.