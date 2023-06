Cirurgião plástico investigado por estupro é preso em São Roque

Segundo a denúncia, médico teria encostado a mão nas partes íntimas e nos seios da paciente; veja

Um cirurgião plástico que é investigado por estupro contra uma paciente em São Roque foi preso na sexta-feira (2), durante operação da Polícia Civil. O médico foi levado à cadeia de Votorantim (SP) para ser apresentado em audiência de custódia, segundo reportagem do G1. Nesta segunda-feira (5), a Justiça manteve a sua prisão.





De acordo com o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o suspeito passou por audiência de custódia no sábado (3) e foi constatado que “não houve qualquer ilegalidade no momento da prisão”. Sendo assim, ele permanece preso durante as investigações do caso.





INVESTIGAÇÃO





Uma paciente denunciou o médico à polícia. Segundo ela, o homem teria encostado a mão em suas partes íntimas e em seus seios, além de ter encostado o pênis em sua mão.





Ao G1, a mulher explicou que estava sob efeito de remédios e não soube identificar o assédio no momento. Um inquérito foi instaurado pela Delegacia de Defesa da Mulher (DDM).





Ela também contou que o abuso se repetiu em um segundo retorno pós-cirúrgico e que, depois disso, decidiu ir até a DDM e registrar o boletim de ocorrência.





OUTRO LADO





Os advogados de defesa do médico informaram que já estão tomando todas as medidas judiciais cabíveis por não concordarem com a motivação da decisão que decretou a sua prisão preventiva.





“Acreditamos que nosso pedido será aceito pelas cortes superiores, uma vez que atuamos e apresentamos muitas provas durante as investigações, isso porque nosso cliente sempre esteve à disposição da Justiça. Não é justo, não é correto, não é cabível a prisão neste momento. Vamos até o fim, a verdade irá aparecer, e a justiça será feita.”