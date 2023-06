O dia em que rapadura foi confundida com droga na Europa

História foi contada ao podcast ‘Bom Papo e Cia’ pelo treinador de futebol, professor Guerra; veja

Foto: Natinho Rodrigues ; Diário do Nordeste









No último dia 27/05, o podcast Bom Papo e Cia recebeu em seu estúdio o treinador de futebol feminino, Professor Guerra, que hoje atua como preparador físico no SKA Brasil.Durante o programa com os apresentadores Neto Rossi e Rudney Oliveira, Guerra contou que, em uma de suas viagens para a Europa, ele levou a famosa rapadura para os atletas. No entanto, teve problemas, pois muitas pessoas acharam que era droga. Confira abaixo: