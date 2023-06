Prefeitura explica placas de sinalização instaladas ao contrário em Cotia

Reportagem foi publicada na semana passada pelo Cotia e Cia; veja

Placas instaladas do lado oposto em trecho da Estrada do Atalaia. Foto enviada ao Cotia e Cia

algumas placas de sinalização de trânsito foram instaladas do lado inverso em um trecho da Estrada do Atalaia, em Cotia. O trecho onde elas foram colocadas é de mão única, justamente no sentido oposto. Ou seja, o motorista que trafega pela via não consegue identificá-las. Na semana passada,





Cotia e Cia nesta segunda-feira (5), a Prefeitura de Cotia, por meio do Departamento de Convênios, informou que a empresa contratada para realizar os trabalhos “o fez de acordo com o projeto aprovado e licitado antes da mudança da via”, ou seja, em maio de 2022 (RELEMBRE AQUI). Em nota enviada aonesta segunda-feira (5), apor meio doinformou que a empresa contratada para realizar os trabalhos, ou seja, em maio de 2022





“Como trata-se de obra realizada com recursos de emendas, a Caixa Econômica Federal ainda irá realizar a vistoria final e a aprovação é feita mediante a conformidade com o projeto inicial. Diante disso, a contratada cobriu as placas para não causar mais transtornos”, explicou.