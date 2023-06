Corpus Christi é ou não é feriado em Cotia?

Data será comemorada nesta quinta-feira (8)

Foto: Vagner Santos / Prefeitura de Cotia

O dia de Corpus Christi, que será comemorado nesta quinta-feira (8), não é um feriado nacional. Porém, em algumas cidades a data é feriado por força de lei municipal.





O dia de Corpus Christi é uma tradição da Igreja Católica, que celebra a Eucaristia ou Comunhão, quando a hóstia recebida durante a missa simboliza o corpo de Jesus Cristo.





Mas, afinal, é ou não é feriado em Cotia?





sim! Em Cotia, a data foi decretada como feriado municipal desde 2009, pelo então prefeito Carlão Camargo (VEJA AQUI). A resposta éEm Cotia, a data foi decretada como feriado municipal desde 2009, pelo então prefeito Carlão Camargo





A mesma lei vale para o dia 2 de abril (dia da emancipação político-administrativa de Cotia); Sexta-Feira da Paixão e o dia de Nossa Senhora do Monte Serrate, Padroeira do município, comemorado no dia 8 de setembro.





Portanto, nesta quinta-feira é feriado em Cotia seguido de ponto facultativo na sexta-feira (9). Nestes dias não haverá expediente nas repartições públicas municipais. Os serviços essenciais, segurança e pronto atendimento, no entanto, funcionarão normalmente. O expediente volta ao normal na segunda-feira (12 de junho).





MAS POR QUE EM 2022 NÃO FOI FERIADO?





no ano passado, o dia de Corpus Christi não foi feriado em Cotia. E isso ocorreu porque em março de 2021, o prefeito Rogério Franco (PSD) publicou um decreto (VEJA AQUI) antecipando feriados municipais na tentativa de conter o avanço da pandemia de Covid-19. Uma pequena confusão pode ser causada a partir daí, pois, de fato,. E isso ocorreu porque em março de 2021, o prefeitopublicou um decretoantecipando feriados municipais na tentativa de conter o avanço da pandemia de Covid-19.





Portanto, segundo o decreto daquele ano, o Corpus Christi de 2022 foi antecipado para o dia 1º de abril de 2021.