Prefeitura de Itapevi emite cartilha sobre febre maculosa

Prefeitura alerta para a gravidade da doença, que pode causar a morte.

Foto: Agência Brasil





A cidade de Itapevi não registra notificações de casos suspeitos com contaminação neste ano de febre maculosa. No entanto, a Prefeitura alerta para a gravidade da doença, que pode causar a morte. Portanto, em caso de sintomas suspeitos, é recomendável procurar a unidade de saúde mais próxima de sua residência em busca de auxílio especializado.



Em caso de infestação ou se desejar mais orientações sobre a doença, o Departamento de Controle de Zoonoses (DCZ) da Prefeitura de Itapevi (Rua Professor Dimarães Antônio Sandei, 375 – Cidade Saúde) pode ser acionado de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, pelos números (11) 4773-2785 e (11) 4774-5387.

A febre maculosa brasileira é uma doença causada pela picada de carrapatos, vetores de transmissão da bactéria do gênero Rickettsia, causadora dos sintomas. Desde o dia 8 de junho, a cidade de Campinas registra surto da doença, com três mortes confirmadas e uma em investigação.O período de incubação da febre maculosa é de dois a 14 dias. Portanto, é importante considerar as exposições ocorridas nos últimos 15 dias antecedentes ao início de sintomas.A febre maculosa brasileira também é conhecida como doença do carrapato, é uma infecção febril de gravidade variável. Causada por uma bactéria que se não for tratada a tempo, pode levar à morte.Vale reforçar que na região metropolitana de São Paulo é transmitida pelo carrapato da espécie Amblyomma aureolatum (carrapato amarelo do cão), que tem preferência pelo cachorro. Este carrapato não se reproduz em casas, somente nas matas. O cão ou mesmo o ser humano podem adquirir o carrapato ao adentrar áreas de mata.No interior do estado de São Paulo, o carrapato estrela (Amblyomma sculptum) é reconhecido como espécie responsável pela transmissão da doença.Os sintomas são febre alta e súbita, cefaleia (dor de cabeça), dor muscular e articular, mal-estar, dores abdominais, vômito e diarreia. Em caso de suspeita, procurar o atendimento de uma unidade de saúde mais próxima de sua residência.Os riscos são maiores para quem vive em uma área onde a doença é comum, como locais rurais ou arborizados. Convivência com cachorro, capivaras, cavalos, vacas ou outros animais domésticos também são fatores que aumentam a probabilidade.Caso um carrapato infectado se prenda à sua pele, é possível contrair febre maculosa ao remover o aracnídeo, pois o fluido do carrapato pode entrar no seu corpo por meio de uma abertura como o local da picada.Se encontrar um carrapato aderido ao corpo, remova-o com uma pinça. Não aperte ou esmague o carrapato, mas puxe com cuidado e firmeza. Depois de remover o carrapato inteiro, lave a área da mordida com álcool ou sabão e água. Quanto mais rápido retirar os carrapatos do corpo, menor será o risco de contrair a doença.Embora a febre maculosa seja grave e com alta letalidade é possível prevenir significativamente o risco de contrair a doença. Caso a pessoa circule em área onde há ocorrência de carrapato, é essencial que faça a verificação do corpo a cada duas horas, use roupas claras com manga longa, calça comprida e calçado fechado. Os carrapatos estão onde há circulação de animais silvestres.Evite andar em locais com vegetação alta e use repelentes de insetos. Verifique se você e seus animais de estimação estão com carrapatos. Procure a unidade de saúde mais próxima de vocêEm casos suspeitos ou no surgimento dos primeiros sintomas, procure uma unidade de saúde para avaliação médica. O tratamento é feito com antibiótico específico.