WhatsApp, Instagram e Facebook apresentam instabilidade

Problema nos apps ocorre nesta sexta-feira (16)









Internautas relataram problemas no WhatsApp, Facebook e Instagram nesta sexta-feira (16). No aplicativo de mensagens, o problema está relacionado ao envio de áudios tanto pelo celular, quanto no WhatsApp Web. Já no caso do Instagram, usuário relatam que há dificuldade em compartilhar stories.





Matéria em atualização

O site Down detector que monitora problemas relacionados a serviço de internet no mundo registrou mais de 20 mil notificações de problemas no Whats App em apenas 30 minutos.