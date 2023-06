Sitio Chibana, em Ibiúna terá festival das cerejeiras em julho

Local chama atenção pela sua beleza natural; Saiba mais.





O Sítio Chibana que fica em Ibiúna, interior de São Paulo se prepara para receber o 4º festival das cerejeiras. O evento anual acontece nos dias 15 e 16 de julho das 10 às 17h e conta com comes e bebes além de atrações do próprio sítio.





Os jardins estarão repletos de cerejeiras em flor, criando uma paisagem deslumbrante que transborda tranquilidade e encantamento.





Além da exuberante floração das cerejeiras, o Festival é indicado para todas as idades. Durante o dia você pode desfrutsr do bosque de cerejeiras, Jardim japonês, Mini fazenda com animais domésticos, silvestres e exóticos, Borboletário, Brinquedos infláveis, Playground, Apresentações musicais e Taikô





Para se alimentar o festival terá Pastel, Espetinho, Yakissoba. Karaaguê, Tempurá, Hot Roll, Hamburguer, Churrasco grego, Churros, Caldo de cana, Entre outros.





Para os amantes da fotografia, o Festival das Cerejeiras proporciona cenários espetaculares para capturar momentos inesquecíveis. Seja um profissional ou um entusiasta, você encontrará paisagens dignas de cartão-postal.







O ingresso custa R$ 40,00 para adultos, R$ 20,00 para idosos acima de 60 anos e crianças de 4 a 10 anos. Crianças abaixo de 2 anos não pagam. O estacionamento é gratuito. Saiba mais e compre seu ingresso antecipado clicando aqui





* Não é permitido entrar com animais, comidas e bebidas. * Valor de ingressos antecipados. No dia acréscimo de R$10,00 para adultos e R$5,00 para crianças e 60+. * É necessário apresentação de documento para crianças menores que 2 anos e adultos 60+.





Mais sobre o Sitio Chibana:





O Sítio Chibana é uma propriedade da família Chibana, com 250.000m² de área verde, infraestrutura e atividades. Possui os mais belos jardins, lago oriental, borboletário, minifazenda com diferentes espécies de animais domésticos, silvestres e exóticos, bosque de cerejeiras – conhecidas como “sakurás” no Japão – e muito mais! Há 37 anos o sítio vem sendo cuidado e planejado, mas somente em 2017, quando foi passado para os proprietários Edu e Adriana, que se realizou o sonho de abri-lo para grupos escolares e de terceira idade. O resultado disso é o Sítio Chibana, uma combinação de vivência rural com educação ambiental, legalizado pelo IBAMA.